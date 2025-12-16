السعودية: مصادقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة انتهاك للقرارات الأممية

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على "بناء" 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا للقرارات الأممية ذات الصلة.

وقالت الخارجية في بيان إن المملكة "تدين مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقرارات الأممية ذات الصلة".

وفي 11 ديسمبر الجاري صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لـ"شرعنة" 19 مستوطنة (قديمة وجديدة) في الضفة الغربية، بحسب القناة 14 العبرية (يمينية متطرفة).

وأشارت إلى أن أبرز المستوطنات القائمة "غانيم" و"كاديم" اللتين أُخليتا عام 2005، بالتزامن مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

وجددت السعودية، وفق البيان، "دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته لوضع حد لهذه الانتهاكات".

وأكدت "موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومواصلة جهودها الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

وفي العام 2002 أطلقت السعودية مبادرة السلام العربية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين هدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع تل أبيب.

وتشير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.