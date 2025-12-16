 انتشال جثامين 30 شهيدا من عائلة واحدة في غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 7:30 م القاهرة
انتشال جثامين 30 شهيدا من عائلة واحدة في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 6:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 6:03 م

أكد جهاز الدفاع المدني بغزة، انتشال جثامين 30 شهيدًا من عائلة "سالم" من تحت أنقاض منزل "أبو رمضان" الذي دمّرته طائرات الاحتلال خلال حرب الإبادة في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني في تصريح صحفي، إن طواقمه تعمل على انتشال 30 شهيدًا آخرين من تحت أنقاض منزل العائلة، بحسب وكالة صفا.

وأضاف أن طواقم الإنقاذ ستستمر في البحث عن باقي الجثامين المفقودة تحت أنقاض المنزل باستخدام معدات محدودة "باقر وحفار".

ولطالما أكد الدفاع المدني في غزة أنه يواجه صعوبات هائلة أمام انتشال جثامين الشهداء، في ظل عرقلة إسرائيل لإدخال المعدات اللازمة وكذلك للوقود بكميات كافية لمواصلة جهود الانتشال.

