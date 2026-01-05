الإمارات تشارك بالتمرين العسكري «درع الخليج» في السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن تمرين درع الخليج «2026» انطلق في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز العمل العسكري المشترك، وتحقيق التكامل في بيئة العمليات المشتركة وفق أفضل الممارسات.

وأشارت إلى أن تمرين درع الخليج يشتمل على حزمة من الإجراءات والفرضيات المصممة لقياس الجاهزية وفاعلية الاستجابة لمختلف التهديدات، بما يعزز منظومة الردع المرن لدول المجلس.

وأوضحت أن تمرين درع الخليج يُعد أحد أبرز أوجه التعاون الدفاعي المشترك، ويجسد التزام دول مجلس التعاون بتعزيز أمنها واستقرارها، وترسيخ مفهوم العمل العسكري الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.