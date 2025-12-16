مؤسسات الأسرى في فلسطين: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسات الأسرى في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 9300، أغلبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين.

وأوضحت في بيان مشترك، أن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان، أن عدد الأسرى المحكومين بلغ 1254، أما عدد الأسيرات فبلغ حتى تاريخه 51، بينهن طفلتان. في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350، محتجزين في سجني "عوفر" و"مجدو". كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3350.

وتابع البيان، أن عدد المعتقلين المصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 1220، علما أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة.

يُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.