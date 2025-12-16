المركز القومي لبحوث الإسكان يصدر كود أنظمة إدارة الحماية من مياه الأمطار والسيول

عقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، اليوم الثلاثاء، ندوة لمناقشة "كود أنظمة إدارة الحماية من مياه الأمطار والسيول".

وأوضح المركز، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد الطبيعية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف قطاعات البنية التحتية.

وأضاف البيان أن هذا الكود يؤكد الدور المحوري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في تفعيل مبادئ الهندسة القيمية وتوفير منظومة مستدامة من كودات البناء والتشييد، بما يسهم في حل التحديات التي تواجه الدولة في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية كافة.

وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز، أن منظومة الأكواد التي يصدرها المركز تخضع لمبادئ أساسية؛ أبرزها الهندسة القيمية (Value Engineering) لدعم مسيرة الدولة في خفض تكاليف البناء والتشييد والحصول على أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف أن المبدأ الثاني هو الوضوح والتيسير في الاشتراطات؛ لتسهيل عملية التطبيق ورفع كفاءة المهندس المصري والمختصين في قطاع التشييد، عبر وضع أمثلة محلولة للتصميمات والمواقف الهندسية المختلفة التي تواجه المتعامل مع هذه الكودات.

ويأتي مبدأ توطين التكنولوجيا وتحقيق أقصى استفادة من المنتج المحلي الداخل في اختصاص كل كود كمبدأ ثالث، وفقا لمسعود.

وعرضت الدكتورة مها الشافعي، رئيس لجنة إعداد الكود وأستاذ معهد الهندسة الصحية والبيئية بالمركز، مخرجات الكود الذي يعد الأول من نوعه في مجال الحماية من السيول والأمطار. ويهدف الكود إلى الارتقاء بكفاءة إدارة مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مستدام داخل التجمعات الحضرية، خاصة في ظل التحديات المائية المتزايدة في محيطنا الإقليمي.

وأوضحت أن الكود استند إلى أحدث المعايير والتوجهات العالمية في مجالات الاستدامة والمرونة الحضرية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية المناخية لأقاليم مصر كافة، وجاء بديلاً دقيقاً عن المعادلات التقليدية المتعارف عليها. كما دمج الكود مفاهيم التصميم الحضري الحساس للمياه (WSUD) وحلول البنية التحتية الخضراء.

وفي ختام الندوة، أكد الحضور ضرورة تكاتف الجهات العامة والخاصة كافة لتفعيل مبادئ الكود، سواء خلال تصميم الشبكات أو أثناء التشغيل وإعادة التدوير، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار والسيول.