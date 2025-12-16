المفوضية الأوروبية تقترح إلغاء الحظر المفروض على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترحت المفوضية الأوروبية إلغاء الحظر المفروض على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035، وذلك استجابةً لضغوط من شركات صناعة السيارات المتعثرة.

وكان مفاوضو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا قبل نحو ثلاث سنوات على عدم السماح للسيارات الجديدة بإصدار أي انبعاثات كربونية بعد عام 2035.

وبموجب المقترح الجديد، سيتم التخلي عن هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 100%. وبدلاً من ذلك، سيتم إقرار استثناءات تكتفي بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% فقط مقارنة بسنة الأساس 2021.

ويُشترط أيضًا أن يتم تعويض الانبعاثات باستخدام الصلب الصديق للبيئة ووقود أكثر مراعاة للمناخ.

ووفقًا للمفوضية، ستشمل هذه الاستثناءات جميع السيارات التي يرغب المصنعون في طرحها في السوق بعد عام 2035.