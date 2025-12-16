سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد إعلام رسمي سوري، الثلاثاء، بانفجار قنبلة في سيارة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة البوكمال بدير الزور شرقي البلاد، دون إصابات.

وبحسب فضائية "الإخبارية" السورية الرسمية، "انفجرت قنبلة بسيارة تابعة لوزارة الدفاع بمدينة البوكمال في دير الزور دون إصابات، في حين عملت سيارات الدفاع المدني على إطفاء الحريق"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السلطات السورية القبض على "خلية إجرامية" مسؤولة عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظتي إدلب وحلب شمالي البلاد، مؤخرا.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 - 2000).

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مقتل عسكريين اثنين ومدني أمريكيين وإصابة 3 جنود آخرين، إثر كمين نفذه مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي في تدمر (وسط).

فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم، عقب الهجوم الإرهابي في تدمر.

وتأتي حادثة تدمر في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لـ"داعش"، الذي لا يزال ينفذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأمريكية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر 2025.