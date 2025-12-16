قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني نديم مهنا، إن الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في مدينة غزة، تزداد سوءًا مع هطول الأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي الثاني الذي يضرب القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت لم يتعافَ فيه السكان بعد من آثار المنخفض السابق.

وأوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الواقع الإنساني والحياتي بالغ القسوة والتعقيد، نتيجة الأضرار الكبيرة التي خلّفها المنخفض الجوي السابق، وعدم توفر أي بدائل لدى السكان والنازحين، الذين غرقت خيامهم ومراكز إيوائهم بمياه الأمطار خلال الأيام الماضية».

وأشار إلى أن الإمكانات المتاحة لدى المواطنين والنازحين محدودة للغاية، خاصة أولئك الذين يعيشون في مراكز الإيواء والخيام والمخيمات، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والسيول، إلى جانب الرياح القوية، في تلف وتهالك عدد كبير من الخيام، واقتلاع بعضها وتطايره، ما اضطر العديد من الأسر إلى قضاء ليلتهم الماضية في العراء وسط ظروف جوية قاسية.

وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة أن جميع ممتلكات النازحين الأساسية، من فراش وأغطية وملابس شتوية، تعرضت للبلل والتلف بشكل كبير، في ظل انعدام البدائل، ما فاقم من حجم المعاناة الإنسانية.

وذكر أن القدرة التشغيلية لمنظومة تصريف مياه الأمطار انخفضت بنحو 80%، مشيرًا إلى أنه في أفضل الأحوال لا تتجاوز نسبة التصريف 20% من القدرة الكاملة، سواء على مستوى شبكات التصريف أو مضخات الصرف الصحي، ما ينذر بتفاقم الأوضاع مع استمرار المنخفضات الجوية.