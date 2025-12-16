190 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم سالم لإغاثة قطاع غزة

غادرت 190 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأوضح مصدر مختص عند معبر رفح البري، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية، والسلال الغذائية، والخيام، والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وضمت الشاحنات: 37 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و49 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و10 شاحنات من دولة قطر، و85 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، إضافة إلى 5 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار.

وأضاف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين بلغ 18,037 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 230 ألف طن تقريبًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 432 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 120 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فقد تم منذ 7 أكتوبر 2023 إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، بالإضافة إلى 28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طنًا من السولار، و1,266 طنًا من البنزين، وذلك في الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.