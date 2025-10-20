ويتكوف: نعمل على إنجاز اتفاق بين الجزائر والمغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- المبعوث الأمريكي توقع التوصل لاتفاق بين الجارتين خلال 60 يوما

- لم يصدر على الفور تعقيب من الرباط ولا الجزائر

أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أن فريقه يعمل على إنجاز اتفاق بين الجارتين الجزائر والمغرب.

جاء ذلك في مقابلة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية مساء الأحد.

وقال ويتكوف: "فريقنا يعمل الآن بخصوص المغرب والجزائر، وأتوقع التوصل إلى اتفاق سلام خلال 60 يوما".

وأضاف أن "البحث عن السلام انتشر كالعدوى، والناس يريدون القيام بذلك والتوصل إلى السلام في مناطق مختلفة".

وحتى الساعة 14:40 "ت.غ" لم تعقب الرباط ولا الجزائر على تصريحات ويتكوف.

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وسط خلافات سياسية أبرزها ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر.

وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.