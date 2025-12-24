السلطات الأمريكية: مقتل عنصر من شرطة ولاية ديلاوير في إطلاق نار

قُتل أحد عناصر شرطة ولاية ديلاوير مع مسلح مشتبه به، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار بمكتب تسجيل المركبات بالقرب من ويلمنجتون، حسبما قالت السلطات الأمريكية.

ولم يقدم مكتب الحاكم مات ماير ولا شرطة الولاية أو الشرطة المحلية تفاصيل فورية عن إطلاق النار في نيو كاسل، التي تبعد بضعة أميال فقط عن ويلمنجتون.

وقالت شرطة الولاية، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن التهديد انتهى قبل الساعة الثالثة مساءً، وإنهم يواصلون تقييم الإصابات الأخرى. ولم يتم الكشف عن هوية الشرطي بعد.

وقال ماير، على منصة إكس: "تحركت أجهزة إنفاذ القانون بسرعة لتأمين الموقع، وتم تأكيد وفاة مطلق النار. وتتواجد أجهزة إنفاذ القانون في الولاية والمحلية في الموقع وتنسق جهود الاستجابة".

وقالت إدارة المركبات في الولاية، إنها أغلقت مكاتبها في جميع أنحاء الولاية.