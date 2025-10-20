مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال في دوري الأبطال

تضم قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا النجم المصري عمر مرموش، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لنحو شهر.

ويحل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثامن في ترتيب مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية بنظامها الجديد برصيد 4 نقاط، ضيفًا على فياريال صاحب المركز السادس والعشرين بنقطة واحدة، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكان مرموش قد تواجد على مقاعد البدلاء خلال فوز مانشستر سيتي على إيفرتون في الدوري المحلي، في أول ظهور له بالقائمة بعد عودته من الإصابة، كما شهدت القائمة عودة الجزائري ريان آيت نوري عقب تعافيه من إصابة عضلية.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي على النحو التالي:

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، ماتيو كوفاتشيتش، إيرلينج هالاند، رايان شرقي، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيللي، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، رايان آيت نوري، يوشكو جفارديول، جيانلويجي دوناروما، سافينيو، ماثيوس نونيز، نيكو أوريلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ريكو لويس.