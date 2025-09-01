حاتم باشات يثمّن استجابة الحكومة لمطلب الجبهة الوطنية بتطبيق المعاملة بالمثل مع بريطانيا

أشاد اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، باستجابة الحكومة المصرية لمطلب الحزب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بريطانيا، من خلال إزالة الحواجز الخرسانية من أمام سفارتها في جاردن سيتي، وذلك على خلفية ما وصفه بالتهاون الأمني الذي شهدته سفارة مصر في لندن.

وقال باشات في بيان له، إن قرار الدولة المصرية يعكس بوضوح الرؤية وقوة الإرادة السياسية، ويجسد مبدأ الندية والمعاملة بالمثل في العلاقات الدولية.

وشدد على أن حماية البعثات والسفارات المصرية بالخارج، وفي مقدمتها بريطانيا، تظل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق الدولة المضيفة، مشيرًا إلى أن أي تقصير في هذا الملف يُعد مساسًا مباشرًا بسيادة مصر وكرامتها الوطنية.

وأضاف أن الخطوة التي اتخذتها القاهرة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تحمل رسالة سياسية قوية مفادها أن مصر لا تقبل أي تجاوز بحقها أو بحق مؤسساتها الدبلوماسية، وأنها قادرة على الرد بحزم وبأسلوب متوازن.

واختتم باشات بالتأكيد على أن احترام الدولة المصرية وهيبتها واجب على الجميع، وأن القاهرة أثبتت مرة أخرى أنها دولة لا تفرّط في حقوقها، وتدير علاقاتها الخارجية من موقع القوة والاحترام المتبادل.

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة إغلاق مبنى السفارة الرئيسي في العاصمة المصرية، اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات قليلة من رفع السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارجه.

وذكرت السفارة في بيان، أن السلطات المصرية أزالت الحواجز الأمنية خارج السفارة في القاهرة، مضيفة أنه سيتم إغلاق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات.