340 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة

غادرت اليوم الاثنين، 340 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من بوابة معبر رفح الفرعية، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص بمعبر رفح البري بشمال سيناء، أن الشاحنات تضم مساعدات إنسانية وغذائية وخيامًا ومستلزمات طبية ومواد بترولية، مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، من بينها قافلة "زاد العزة" المقدمة من الهلال الأحمر المصري.

وضمت أفواج الشاحنات: 104 شاحنات من منظمات الأمم المتحدة، و15 شاحنة من الإمارات، و43 شاحنة للهلال الأحمر المصري، و2 شاحنة للتحالف الوطني، و17 شاحنة لقطر، و95 شاحنة للمخيم المصري، بالإضافة إلى 10 شاحنات سولار و2 شاحنة غاز وشاحنة واحدة بنزين.

وأفاد مصدر مختص لصحيفة "الشروق" أنه بالرغم من المعوقات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم، فإن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الأحد بلغ 14,114 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي حمولة يُقدَّر بنحو 160 ألف طن.

وأضاف أن عدد شاحنات المواد البترولية وصل إلى 292 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 60 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.