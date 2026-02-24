زعيم المعارضة الهندية: على مودي إلغاء اتفاق التجارة المناهض للمزارعين مع أمريكا

قال زعيم حزب المؤتمر الهندي المعارض راؤول غاندي، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلغاء اتفاق التجارة الهندي الأمريكي، الذي وصفه بأنه ضد مصالح المزارعين الهنود، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا " الهندية.

وفي كلمته أمام تجمع "كيسان ماهاتشوبال" للمزارعين بمدينة بوبال، شبه غاندي الاتفاق التجاري المؤقت بسهم يخترق قلوب المزارعين الهنود.

وقال زعيم المعارضة في مجلس النواب الهندي (لوك سابها): "بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن الاتفاق التجاري.. اتحدى رئيس الوزراء مودي أن يلغيه.. لكنه لن يقدر على القيام بذلك".

وقال غاندي: "اتفاق التجارة الهندي الأمريكي ضد مصالح مزارعينا وأبرمه مودي تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ملفات إبستين ولإنقاذ رجل الأعمال أداني".