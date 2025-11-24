إسرائيل تقر بقتل فلسطينيين اثنين شمالي غزة

أقرت إسرائيل، مساء الاثنين، بقتل فلسطينيين اثنين، مدعية تجاوزهما المنطقة التي يسيطر عليها الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، في شمالي قطاع غزة.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، حيث تفيد تقديرات للجيش الإسرائيلي أن الجيش يسيطر على أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع بموجب المرحلة الأولى من هذا الاتفاق.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته العاملة بشمالي قطاع غزة رصدت في وقت سابق الاثنين، في حادثتين، عددا من الفلسطينيين "المسلحين" تجاوزوا المنطقة التي يسيطر عليها بموجب الاتفاق.

وأوضح أن قواته أطلقت النار وقتلت اثنين من مجموعة الفلسطينيين، بدعوى "إزالة التهديد".

وفي السياق، قالت مصادر طبية للأناضول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ صباح الاثنين، 4 فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي التفاصيل، استشهد فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس (جنوب)، كما استشهد آخران برصاص إسرائيلي في منطقة جباليا البلد (شمال)، حسب ذات المصادر.

ولم تعلن إسرائيل بعد قتل الفلسطينيين جنوبي القطاع.

ووفق معطيات حكومية وفصائلية وحقوقية سابقة، فإن إسرائيل ارتكبت عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وتتضمن الخروقات الإسرائيلية، وفق المعطيات، قصفا وإطلاق نار صوب مدنيين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.