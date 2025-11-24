سرايا القدس: عثرنا على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي وسط القطاع

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عثورها على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش وسط قطاع غزة.

وأضافت السرايا في بيان مقتضب، اليوم الإثنين: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وسط القطاع"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وتأتي هذه الخطوة في سياق مفاوضات مستمرة تهدف إلى تنفيذ صفقة تبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة، تشمل استعادة الأسرى وجثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.

يشار إلى أن حماس سلمت إسرائيل 20 محتجزا حيا و25 جثة فيما أفرجت إسرائيل عن 375 جثة لفلسطينيين وقرابة ألفي سجين فلسطيني، بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة التي بدأ تنفيذها في العاشر من الشهر الماضي.