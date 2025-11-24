اتهام ابنة الزعيم الجنوب أفريقي السابق زوما باستدراج رجال للقتال في الحرب الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة في جنوب أفريقيا إنها تحقق في ادعاءات بأن ابنة الرئيس السابق جاكوب زوما، دودوزيل زوما-سامبودلا استدرجت 17 رجلا محاصرين الآن في روسيا للقتال في الحرب ضد أوكرانيا دون موافقتهم.

ووفقا للمتحدثة باسم الشرطة اثليندا ماثي، فإن تصريحا مكتوبا قدمته نكوسازانا بونجانيني زوما-منكوبي شقيقة زوما-سامبودلا يدعي أنها وشخصين آخرين استدرجا الرجال بزعم أنهم سيتلقون تدريبا على الأمن في روسيا.

ولم يتم كشف مزيد من التفاصيل عن الشخصين الآخرين بشكل فوري.

ويزعم التصريح المكتوب، أنه تم تسليمهم إلى مجموعة مرتزقة روسية وأجبروا على القتال في الحرب.

ويقول التصريح أيضا إن ثمانية من بين الرجال السبعة عشر كانوا أفرادا من عائلة الشقيقتين.

وقالت ماثي أمس الأحد إن أي تهم توجهها الشرطة "لاتزال يتعين تحديدها من خلال تحقيق شامل".

وقال وزير الخارجية الجنوب أفريقي، رونالد لامولا، للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرج مطلع الأسبوع، إن جهودا دبلوماسية جارية مع روسيا وأوكرانيا لإعادة الرجال إلى وطنهم.