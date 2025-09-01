زيلينسكي يعلن القبض على مشتبه به في اغتيال السياسي الأوكراني أندريه باروبي



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن السلطات الأوكرانية ألقت القبض على مشتبه به في مقتل رئيس البرلمان السابق والسياسي البارز الموالي للغرب أندريه باروبي، الذي اغتيل بالرصاص في مدينة لفيف يوم السبت.

وقال زيلينسكي، في بيان على منصة "إكس"، إن "الإجراءات التحقيقية اللازمة جارية، وقد أصدرت تعليماتي بتقديم المعلومات المتاحة للجمهور"، دون الكشف عن تفاصيل حول هوية المشتبه به أو دوافع الجريمة.

ويُعد باروبي، البالغ من العمر 54 عامًا، من أبرز الشخصيات السياسية في أوكرانيا، حيث مثّل منطقة لفيف في البرلمان، وشارك في الثورة البرتقالية عام 2004، كما قاد وحدات الدفاع الذاتي من المتطوعين خلال احتجاجات ميدان 2014 التي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. وتولى رئاسة البرلمان الأوكراني بين عامي 2016 و2019.