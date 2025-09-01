 سرقة كأس لاعبة التنس سورانا كريستيا في فندق بنيويورك - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 7:11 ص القاهرة
سرقة كأس لاعبة التنس سورانا كريستيا في فندق بنيويورك


نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 6:29 ص

 قالت الرومانية سورانا كريستيا إنها تعرضت لسرقة الكأس التي حصلت عليها بعد فوزها مؤخرا في بطولة السيدات من غرفتها في فندق بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك على هامش مشاركتها ببطولة أمريكا المفتوحة.

وناشدت كريستيا الجهات المعنية بالتدخل لإعادة الكأس وذلك بعد يومين من توديعها منافسات الفردي في بطولة فلاشينج ميدوز.

وكتبت اللاعبة الرومانية عبر "انستجرام": "أيا كان من سرق كأس كليفلاند من الغرفة 314 في فندق فيفتي سونيستا فليعدها لي".

وأضافت: "الكأس لا تمثل قيمة مادية، لكنها معنوية فقط، لذا سأكون ممتنة للغاية".

وفازت كريستيا /34 عاما/ بلقبها الثالث في منافسات الفردي في وقت سابق من شهر أغسطس/آب، في بطولة كليفلاند التحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة، فيما خسرت من المصنفة الحادية عشرة التشيكية كارولينا موتشوفا في الدور الثاني من بطولة فلاشينج ميدوز.

 

 


