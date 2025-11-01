 أيمن منصور: أشعر بالقلق على الزمالك قبل السوبر.. وفيريرا غير موفق - بوابة الشروق
السبت 1 نوفمبر 2025 12:49 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

أيمن منصور: أشعر بالقلق على الزمالك قبل السوبر.. وفيريرا غير موفق

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 11:49 م

يشعر أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق، بالقلق على مستوى الفريق الأبيض قبل خوض بطولة كأس السوبر المصري، حيث يتقابل الزمالك مع بيراميدز في الدور نصف النهائي من المسابقة، بينما يعاني الأبيض من تعثرات محلية.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك على موعد مع بطولة قوية وهي السوبر المصري ويجب أن نستعد لها بكل قوة ولكنني أشعر بقلق بعد أداء الفريق أمس أمام البنك الأهلي".

وأضاف: "هناك خلل في التشكيل والتغييرات وهذا أمر يخص الجهاز الفني وكان يجب عليه تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف الدولي، وفيريرا غير موفق في العديد من قراراته الفنية".

وأوضح: "الزمالك مع فيريرا لا يستطيع بناء الهجمات بشكل صحيح وشعرت بخوف من اللاعبين أمام البنك الأهلي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك