يشعر أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق، بالقلق على مستوى الفريق الأبيض قبل خوض بطولة كأس السوبر المصري، حيث يتقابل الزمالك مع بيراميدز في الدور نصف النهائي من المسابقة، بينما يعاني الأبيض من تعثرات محلية.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك على موعد مع بطولة قوية وهي السوبر المصري ويجب أن نستعد لها بكل قوة ولكنني أشعر بقلق بعد أداء الفريق أمس أمام البنك الأهلي".

وأضاف: "هناك خلل في التشكيل والتغييرات وهذا أمر يخص الجهاز الفني وكان يجب عليه تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف الدولي، وفيريرا غير موفق في العديد من قراراته الفنية".

وأوضح: "الزمالك مع فيريرا لا يستطيع بناء الهجمات بشكل صحيح وشعرت بخوف من اللاعبين أمام البنك الأهلي".