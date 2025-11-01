مقتل 5 أشخاص جراء انفجار لغم أرضي في غابة بشمالي أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت الشرطة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة شخصين آخرين عندما اصطدمت سيارة بلغم أرضي في غابة بشمالي أوكرانيا.

وقالت الشرطة في بيان على فيسبوك، إن الانفجار وقع في منطقة حدودية قرب بيلاروس، عندما مرت السيارة فوق شحنة ناسفة في منطقة ألغام.

وأكد البيان مقتل الضحايا، وجميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاما، على الفور، بينما نُقل شخصان آخران إلى المستشفى جراء إصاباتهما.

وأظهرت صور نشرها محققون حطام السيارة في منطقة زيتومير، ولافتة تحذيرية على شجرة قريبة تنبه إلى خطر الألغام.

وأوضحت الشرطة أن المدنيين كانوا يقطعون الأخشاب قرب الحدود البيلاروسية، التي عبرت منها القوات الروسية إلى أوكرانيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت السلطات وقوع حادثة ثانية مرتبطة بالألغام في غابة قريبة، أُصيب خلالها رجل ونُقل إلى المستشفى.