قاضية فيدرالية تقضي بعدم جواز تنفيذ طلب ترامب إثبات الجنسية في النموذج الفيدرالي لتسجيل الناخبين

قضت قاضية فيدرالية، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن تنفيذ طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة دليل موثق على الجنسية في النموذج الفيدرالي لتسجيل للناخبين.

وأيدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولاركوتيلي في واشنطن العاصمة منظمات مناصرة للديمقراطية والحقوق المدنية التي رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن أمره التنفيذي لإصلاح نظام الانتخابات الأمريكية.

وأصدرت القاضية حكما يفيد بأن الأمر التنفيذي الخاص بإثبات الجنسية يشكل انتهاكا غير دستوري لمبدأ الفصل بين السلطات، موجهة بذلك ضربة للإدارة وحلفائها الذين جادلوا بأن مثل هذا التفويض ضروري لاستعادة ثقة الرأي العام بأن الأمريكيين فقط هم من يصوتون في الانتخابات الأمريكية.