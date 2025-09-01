مدرب دجلة: أهدرنا فوزا عريضا أمام الزمالك

يرى مصطفى شبيطة المدرب العام لوادي دجلة أن الفريق كان بإمكانه تحقيق فوز أكبر على الزمالك خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الممتاز.

وحسم دجلة اللقاء لصالح بنتيجة 2-1 على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليتلقى الزمالك خسارته الأولى، ويفرط في الصدارة للمصري البورسعيدي.

صرح شبيطة عبر قناة TEN "حققنا فوزا ثمينا ومستحقا على الزمالك رغم التأخر بهدف بنهاية الشوط الأول".

أضاف "أهدرنا العديد من الفرص بعد تسجيل الهدف الثاني وكان بإمكاننا تسجيل عدد أكبر من الأهداف".

وشدد "الفوز على الزمالك سيعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين خلال فترة التوقف الدولي، خاصةً أنه الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة الرابعة على زد".

وأتم "لقد عانينا من سوء حظ في مباراتي إنبي وبتروجت بالجولتين الثانية والثالثة، ولم نستحق الخسارة، لأننا كنا الطرف الأفضل".