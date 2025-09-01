 اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار بتراجعت بنحو 25%.. ونحتاج تقليل حلقات التداول - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 12:03 ص القاهرة
اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار بتراجعت بنحو 25%.. ونحتاج تقليل حلقات التداول

أحمد علاء
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 11:50 م

قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا ولا تزال تتراوح بين 62 و63 جنيهًا للكيلو جرام في المزرعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن السعر للمستهلك كان يصل إلى 100 جنيه في فترة من الفترات، لكن الأسعار تتراجع منذ نحو شهرين.

وأوضح أن سعر الكيلو جرام في المحال يصل لما بين 78 و80 جنيهًا، مؤكدا أن نسبة التراجع بلغت نحو 25% مقارنة بالشهرين الماضيين.

ولفت إلى أن التراجع سببه دخول دورات جديدة في الإنتاج، ما أدّى زيادة حجم المعروض في السوق.

ونوه بأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيكون له انعكاس على انخفاض الأسعار، من خلال تشجيع الاستثمار وفتح الباب أمام دخول دورات جديدة.

وأكد أن تراجع الأسعار يرتبط بحجم الإنتاج والإتاحة في السوق، مشيرًا إلى توفُّر المواد الخام ما يساهم في خفض الأسعار بشكل كبير.

ونوه بأن سعر كيلو الدواجن يزيد بنحو 17 جنيهًا حتى تصل السلعة للمستهلك، مؤكدا ضرورة تقليل حلقات التداول حتى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار ويكون الأمر لصالح المنتج وكذلك المستهلك.

