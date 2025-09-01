التصريح بدفن عامل نظافة دهسته سيارة نقل ثقيل بالصحراوي الشرقي بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، برئاسة المستشار محمد حمزة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثة عامل نظافة لقي مصرعه دهساً تحت عجلات سيارة نقل جمبو بالطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل كافتيريا اللواء، وتسليم الجثمان لأهله.

وكشف تقرير مفتش صحة المركز، الدكتور محمد صلاح، أن سبب الوفاة نتيجة نزيف بالمخ، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من الرائد محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز سمالوط شرق، يفيد بوصول جثة هامدة لعامل نظافة يدعى محمد أحمد جمال، ويقيم بأطفيح، بعد أن صدمته سيارة نقل ثقيل كانت تسير بسرعة زائدة شمال كافتيريا اللواء.