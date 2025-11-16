 إيرادات فيلم السلم والثعبان 2 تقترب من 13 مليون جنيه في 4 أيام - بوابة الشروق
الأحد 16 نوفمبر 2025 4:09 م القاهرة
إيرادات فيلم السلم والثعبان 2 تقترب من 13 مليون جنيه في 4 أيام


نشر في: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 3:56 م | آخر تحديث: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 3:56 م

حقق فيلم «السلم والثعبان 2» أمس 3 ملايين و631 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه خلال 4 أيام عرض 12 مليونا و640 ألف جنيه، بما يوازي 97 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر.

تدور أحداث الجزء الجديد في إطار درامي رومانسي يتناول صراعات الحب والاختيار، مستلهمًا أجواء الجزء الأول ولكن بلغة سينمائية أكثر نضجًا تعكس تطور الشخصيات بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن.


