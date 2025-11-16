عمرو سلامة يروي واقعة صادمة في كواليس «لا مؤاخذة»: طفل رجله اتكسرت ووالده رفض تجبيسه علشان 150 جنيها!

كشف المخرج عمرو سلامة خلال ندوته في مهرجان القاهرة السينمائي عن واقعة مؤثرة حدثت أثناء تصوير فيلم «لا مؤاخذة»، حيث كان من بين المجاميع عدد كبير من الأطفال، وفوجئ بطفل يقف جانباً ويبكي بشدة، وقال سلامة: «سألته لأني افتكرت حد ضربه، قالّي رجلي مكسورة، افتكرته بيبالغ، لكن بعتّ واحد من الإنتاج يوديه المستشفى».

وأوضح أنه عند وصول الطفل للمستشفى، طلبت والدته استئذان والده قبل وضع الجبس، مضيفاً: «أبوه سألهم الجبس بكام؟ قالوله 150 جنيها، فقال لأم الولد: خدي الـ150 جنيها منهم وماتجبّسيش الواد». وأضاف: «بعد ساعتين لقيت الولد رجع اللوكيشن وبرضه بيعيط».

وأكد أن هذه الحوادث تُظهر ضرورة وجود أشخاص مختصين — بالتعاون مع النقابة — تكون مهمتهم متابعة الصحة النفسية والجسدية للأطفال أثناء التصوير، وأن يتعاملوا مباشرة مع شركة الإنتاج بدلاً من تواجد أولياء الأمور داخل اللوكيشن، لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية للأطفال.