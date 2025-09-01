قيادي عسكري حوثي بارز يتوعد إسرائيل بالرد القاسي في القريب العاجل 

توعد قيادي عسكري حوثي بارز، مساء الأحد، بـ"الرد القاسي " على إسرائيل، رداً على ما وصفها بـ"الجريمة النكراء"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف رئيس حكومة الجماعة (غير معترف بها) وعددا من الوزراء.

وقال محمد عبدالكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة التابعة للحوثيين في تصريح نقلته قناة المسيرة التابعة لهم "نؤكد لشعبنا اليمني أن الجريمة النكراء لن تثنينا عن موقفنا الثابت والمساند لأشقائنا في غزة وفلسطين".

وأضاف "على العدو الصهيوني أن يعلم جيدا أنه بارتكابه هذه الجريمة البشعة قد فتح أبواب الجحيم على نفسه".

وشدد الغماري بالقول "سيكون رد قواتنا المسلحة قاسيا ومؤلما وبخيارات استراتيجية فاعلة ومؤثرة".

‏كما أكد في الوقت ذاته مضي جماعة الحوثي "في تطوير قدراتها العسكرية الاستراتيجية كما وكيفا".

وأردف "ستسمعون في القريب العاجل وتشاهدون ما تقر به أعينكم ويشفي صدوركم".

وفي سياق متصل، حددت جماعة الحوثيين، موعد تشييع رئيس حكومتها (غير معترف بها)، احمد غالب الرهوي، ووزراء لم تسمهم، سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف الخميس الماضي، اجتماعا لهم جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ"، بنسختها الحوثية، أن تشييع الرهوي وعددا من رفاقه الوزراء، سيتم في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الإثنين.

ودعت لجنة الفعاليات التابعة للجماعة، إلى مشاركة "رسمية وشعبية واسعة"، في مراسم التشييع التي ستكون في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.





