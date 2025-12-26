مقتل إسرائيليين في حادث طعن ودهس بالضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل إسرائيليين اثنين ظهر اليوم الجمعة، طعنا ودهسا قرب منطقة العفولة في الضفة الغربية المحتلة، فيما تدور الشهبات تدور حول عملية فدائية.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نجمة داوود الحمراء أعلنت عن مقتل مستوطنة تبلغ من العمر 20 عاما في عملية طعن قرب العفولة، وإصابة مستوطن يبلغ من العمر 70 عاما بجروح خطيرة، ومستوطن آخر بحالة طفيفة بعملية دهس في بيت شان، بينما أفادت القناة الـ14 بمقتل شخص ثان.



فيما قالت القناة 15 العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجري عملية تحقيق بحادثة الطعن قرب كيبوتس عين هارد في العفولة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة.

وأشارت القناة الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أعتقلت منفذ حادثة الطعن قرب العفولة.

وأضافت أن منفذ عملية الدهس والطعن المزدوجة في بيسان من قباطية قضاء جنين، وتسلل إلى إسرائيل ولا يحمل تصريح دخول.