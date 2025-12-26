كاتس يوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل بقوة ضد قرية منفذ عملية العفولة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"العمل بقوة وبشكل فوري" ضد قرية "قباطية" التي خرج منها منفذ عملية "العفولة" شمالي إسرائيل.

وأعلنت مصادر عبرية، يوم الجمعة، مقتل إسرائيليين طعنًا ودهسًا وإصابة آخر، قرب العفولة بالداخل الفلسطيني المحتل، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وذكرت المصادر، أن إسرائيليين لقيا مصرعهما في عملية طعن ودهس في العفولة، بالإضافة لإصابة ثالث، واستهداف المنفذ.

وقالت مصادر إسرائيلية ان جنودا تواجدوا في المكان أطلقوا النار على المنفذ، فيما قالت الشرطة إن الحديث يدور عن فلسطيني من سكان قباطية قضاء جنين.