ضبط متهم بسرقة بطارية سيارة أثناء توقفها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطارية إحدى السيارات حال توقفها بإحدى المناطق في الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 ديسمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بطارية سيارته حال توقفها أسفل منزله.

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بارشاده ضبط البطارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.