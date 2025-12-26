تعديلان في تشكيل المنتخب لمواجهة جنوب إفريقيا بأمم إفريقيا

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، التشكيل الرسمي للفراعنة في مواجهة جنوب إفريقيا، في الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويخوض المنتخب الوطني المصري مباراة صعبة وقوية أمام نظيره منتخب جنوب إفريقي ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

المنتخب الوطني استهل مشواره بفوز صعب على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ويستعد للمواجهة الثانية أمام جنوب إفريقيا مساء اليوم.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي وأحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه وعمر مرموش.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، إمام عاشور، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاته، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن ومصطفى محمد.

ويتقاسم المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الجنوب إفريقي، بعد فوز الأخير على أنجولا 2-1 أيضًا.