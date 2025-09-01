 وزارة التموين تنفي إصدار قرار بصرف الخبز المدعم ورقيا - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 12:03 ص القاهرة
وزارة التموين تنفي إصدار قرار بصرف الخبز المدعم ورقيا


نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 11:55 م

نفى المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بصرف الخبز المدعم ورقياً.

وتؤكد الوزارة أن ما يتم تداوله خبر قديم ولا علاقة له بالوقت الحالي، حيث تعمل المنظومة الإلكترونية لصرف الخبز بشكل منتظم في جميع المحافظات دون أي مشكلات.

وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة لمعرفة أي مستجدات، مع التأكيد على إصدار بيانات رسمية حال حدوث أي أمور طارئة.

