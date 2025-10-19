شهدت الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ظهور خاص للفنان الراحل لطفي لبيب، بصفته أحد أبطال الحرب.

وقال لبيب، خلال مشاركته في فيلم وثائقي عن الحرب، ضمن فعاليات الندوة: «كنا عاوزين نقتحم وبدأت تضرب المدفعية، واقتحم النقطة القوية، وخدنا كل اللي فيها أسرى معانا.. إيه ده، شيء عظيم».

وأضاف الفنان ماجد الكدواني، في تعليقه الصوتي على الفيلم: «ورفرف علم مصر على أرض سيناء من تاني، ومعاه قلوب المصريين وسمع العالم كله صوت الجيش المصري وهو في طريقه لتحقيق النصر».

وأكمل: «العدو والعالم اتصابوا بالذهول قدام جيشنا، وده العدو اللي قال على نفسه إنه لا يقهر، قوة وإرادة الجيش المصري وجرأة القرار السياسي للرئيس السادات هي الي زلزلت كل ده، وحولته لانتصار عظيم وتم قهر الذي لا يقهر».

واستطرد: «العدو الإسرائيلي خسر خسائر ضخمة في السلاح والمعدات والعناصر البشرية، خسائر لا يمكن يتصورها ولا كان عنده استعداد ليها تمامًا».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.