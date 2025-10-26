قطر تدشن نظاما لإصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• رئيس الوزراء قال إن المشروع "خطوة رائدة تمثل بداية لمسار وطني لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات"..

دشنت وزارة البلدية في قطر، الأحد، نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حضر صباح الأحد في العاصمة الدوحة، تدشين وزارة البلدية نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس الوزراء، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "في إطار سعينا للتحول الرقمي، دشّنا اليوم نظام إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية".

ووصفها بأنها "خطوة رائدة تمثل بداية لمسار وطني لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، دعما لأهداف رؤيتنا الوطنية".

وفي كلمته بحفل التدشين، قال وزير البلدية عبد الله بن حمد العطية إن المشروع يعد "إنجازا وطنيا نوعيا يعزز مسار التحول الرقمي في الدولة، ويضعها في مقدمة الدول التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية".

وأوضح أن النظام الجديد "يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يتيح إصدار رخص البناء خلال 120 دقيقة فقط بدلا من 30 يوما"، وفقا للوكالة.