زعيم إسرائيلي معارض مهاجما نتنياهو: من يثق ببراءته لا يطلب العفو

هاجم زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أن "المتأكد من براءته لا يطلب العفو".

ويعلق جولان بهذا الهجوم على مناقشة الكنيست (البرلمان) لمشروع قانون يقترح تجميد محاكمة نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه بحال إدانته.

وقال جولان، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن نتنياهو يحاول شنَّ حملة إنقاذ يائسة لنفسه.

وتابع: "المتأكد من براءته لا يطلب العفو ولا يغير القوانين، ولا يحاول لسنوات التهرب من المحاكمة".

واتفقت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا مع يائير جولان بقولها، عبر "إكس"، إن "هدف نتنياهو هو الهروب من العدالة".

وشدت على أن مشرع قانون تجميد المحاكمة "غير دستوري، ولا ينبغي طرحه".

والأحد، ذكرت القناة السابعة العبرية أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست ستُناقش، في وقت لاحق اليوم، مشروع قانون لتجميد محاكمة نتنياهو.

وأفادت بأن حزب "القوة اليهودية"، بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، هو الذي تقدم بالمشروع عبر النائب ليمور سون هار ميليخ.

والمشروع يقضي "بمنح لجنة الكنيست صلاحية وقف الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو أو أي وزير في السلطة"، وفقا للقناة.

وزادت بأن بن غفير اتفق مع وزير القضاء ياريف ليفين على إقرار القانون الأحد، متوقعا أن يتمر تمريره بالفعل.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسئول بنقابة المحامين لم تسمه رفضه لمشروع القانون، باعتباره "حملة انتهاك خطيرة لاستقلال القضاء".

وفي وقت سابق الأحد، رفض القضاء طلب دفاع نتنياهو تقليص عدد أيام إفادته (4 أيام أسبوعيا) في محاكمته بتهم فساد، بحسب إعلام عبري.

وتأتي هذه التحركات بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب أمام الكنيست يوم 13 أكتوبر الجاري، على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج منح نتنياهو عفوا.

آنذاك قال ترامب لهرتسوج: "لماذا لا تمنحون بيبي (نتنياهو) عفوًا؟ في زمن الحرب، من يُبالي بالسيجار والشمبانيا؟"، في إشارة لهدايا تلقاها نتنياهو بالمخالفة للقانون مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال.