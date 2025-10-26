بثت منصات فلسطينية، مشاهد مصورة توثق جانبًا من استهداف المقاومة قوة إسرائيلية بقطاع غزة خلال المعارك البرية وقبل وقف إطلاق النار.

أظهرت المشاهد هجومًا للمقاومة على قوة للاحتلال في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة آخرين.

وبينت المشاهد، لحظة الهجوم على القوة الإسرائيلية حيث كان أحد القوات يتصفح هاتفه، حيث سقطت قذيفة أعقبها إطلاق كثيف للنيران.

وشوهد الجنود الإسرائيليون وهم في حالة فزع جراء هذا الهجوم، وهم يحتمون داخل آلية عسكرية إسرائيلية.

يُشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر 2023 وبحسب بيانات إسرائيلية لإحصاءات معلنة، قتل 1974 إسرائيليًا، وأصيب نحو 6 آلاف آخرين، مع مقتل 1179 شخصًا خلال الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، بحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، استنادًا لإحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

ومن بين قتلى الحرب 900 جندي من قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر الشرطة، ومن بين إجمالي عددهم، قُتل 354 خلال الهجوم في السابع من أكتوبر، وفق إحصائيات جيش الاحتلال.