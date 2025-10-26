أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، نظر قضية اتهام 9 أشخاص بقتل "ع.م.ش"، سائق، والشروع في قتل "من.ع.ال"، وسرقتهما، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، إلى دور الانعقاد القادم، وذلك بعد أن طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم بالإعدام شنقًا.

وتعود وقائع القضية، جنايات برج العرب، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي حول قيام عدد من الأشخاص بالسطو على سيارة محمّلة بالأموال والسجائر، وسرقتها بعد قتل قائدها، وإصابة مرافقه

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، أن المتهمين الـ9 تجمعهم صلات قرابة ومعرفة، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ عملية سطو منظّمة، واتخذوا من المتهم الأول زعيمًا لهم.

وأوضحت التحقيقات، المعززة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة، أنه وأثناء سير المجني عليهما على طريقٍ يربط مدينتي الحمام وبرج العرب، غرب محافظة الإسكندرية، بسيارة محمّلة بالسجائر والأموال، فاجأهم المتهمون الذين كانوا مزودين بالأسلحة النارية والذخائر، أثناء مطاردتهم بسيارتين.

وأضافت التحقيقات أنه ما إن حاول السائق المجني عليه الفرار من قبضة المتهمين بمناورةٍ بالسيارة ورفض الانصياع لهم، حتى بادره المتهمون بإطلاق النار من أسلحة آلية وفرد خرطوش، فأصابت إحدى الطلقات رأسه فأردته قتيلًا، بينما أُصيب مرافقه إصابة بالغة، فانحرفت السيارة وسقطت في مجرى مائي على جانب الطريق، فيما فرّ المتهمون هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات وضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، تمت مواجهتهم بنتائج التحريات، فأقروا بصحتها، وأكدوا أن ارتكابهم الواقعة كان بدافع السرقة.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمون على النيابة العامة، أمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أُحيلوا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدّم بتأجيل نظر القضية.