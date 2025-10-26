 أرسنال يواجه كريستال بالاس بتشكيل هجومي - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 4:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

أرسنال يواجه كريستال بالاس بتشكيل هجومي

أمير نبيل
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 4:40 م | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 4:40 م

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد أرتيتا على تشكيلة هجومية تضم إيبريتشي إيزي الذي يواجه فريقه السابق، إلى جانب السويدي فيكتور جيوكيريس، والبلجيكي لياندرو تروسارد بجانب بوكايو ساكا.

وفيما يلي التشكيل:-

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: جورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل مجاليس – ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي – إيبريتشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – فيكتور جيوكيريس

وعلى مقاعد البدلاء يبقى كل من:- أريزابالاجا – موسكيرا – وايت – هينكابي – مارتينللي – نورجارد – نوانيري – ميرينو – لويس سكيلي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك