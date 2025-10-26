أرسنال يواجه كريستال بالاس بتشكيل هجومي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد أرتيتا على تشكيلة هجومية تضم إيبريتشي إيزي الذي يواجه فريقه السابق، إلى جانب السويدي فيكتور جيوكيريس، والبلجيكي لياندرو تروسارد بجانب بوكايو ساكا.

وفيما يلي التشكيل:-

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: جورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل مجاليس – ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي – إيبريتشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – فيكتور جيوكيريس

وعلى مقاعد البدلاء يبقى كل من:- أريزابالاجا – موسكيرا – وايت – هينكابي – مارتينللي – نورجارد – نوانيري – ميرينو – لويس سكيلي.