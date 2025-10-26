سفير اليابان بالقاهرة يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو

• ويشيد بالتعاون في تأسيس المتحف الكبير

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد بمبنى ماسبيرو، السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي، وذلك بحضور الأمين العام للهيئة مجدي لاشين وعدد من قيادات الهيئة.

زار الضيف الياباني استديو وقاعة نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين في ماسبيرو، مؤكدا عمق العلاقات المصرية اليابانية التي تجاوزت السبعين عاماً، وأشاد بنماذج التعاون المصري الياباني من دار الأوبرا إلي مستشفي أبو الريش ومتحف الحضارة. وقال إن العلاقات بين القاهرة وطوكيو شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أشاد المسلماني بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، ودعا لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الياباني في المجال الإعلامي.

وأهدي المسلماني سفير اليابان نسخة من أغاني أم كلثوم التي أنتجتها الهيئة.