الأردن وباكستان يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي والتدريبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الأردن وباكستان، الأحد، تعزيز التعاون الدفاعي والتدريبي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي، في مكتبه بالعاصمة عمان، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية المشير عاصم منير.

وقال الجيش الأردني في بيان إنهما بحثا "أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين".

وركزت مباحثاتهما على "المجالات الدفاعية والتدريبية وتبادل الخبرات، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز قدرات القوات المسلحة لكلا الجانبين".

وشدد الحنيطي على "عمق العلاقات الثنائية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات العسكرية"، وفقا للبيان.

كما شدد على "أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين الجيشين".

فيما أعرب منير عن تقديره للدور "المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم"، بحسب البيان.

وأشاد بـ"المستوى المتميز والكفاءة العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية".

ولم يذكر البيان الأردني موعد وصول المسؤول العسكري الباكستاني إلى المملكة ولا مدة زيارته لها.