سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقط فريق يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه، كومو بثنائية نظيفة على ملعب جوزيبي سينيجاليا، ضمن الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإيطالي.

وسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة المدافع مارك أوليفر، ثم عاد وعزز الأرجنتيني الشاب نيكو باز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 80، ليعلن لفريقه عن ثلاث نقاط غالية.

ويعتبر هذا التعثر هو الرابع تواليا للسيدة العجوز في الدوري الإيطالي، بعد ثلاثة تعادلات متتالية أمام الميلان وأتالانتا وفيرونا، وذلك قبل أن يواجه لاتسيو في الجولة القادمة من البطولة.

وبهذه النتيجة يتراجع اليوفي للمركز السادس برصيد 12 نقطة بالتساوي مع كومو الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة أيضًا.

يُذكر أن يوفنتوس سيحل ضيفا ثقيلا على ريال مدريد المباراة القادمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو على لحساب الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.