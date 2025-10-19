ألمانيا تتهم جورجيا بشن حملة تحريض ضد الاتحاد الأوروبي وضدها وضد سفيرها شخصيا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها استدعت سفيرها في جورجيا، بيتر فيشر، مؤقتاً إلى ألمانيا. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس أن فيشر تم استدعاؤه للتشاور من أجل بحث الخطوات المقبلة.

واتهمت الوزارة الحكومة الجورجية بأنها تشُنّ منذ أشهر "حملة تحريض ضد الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وكذلك ضد السفير شخصياً".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية احتجت قبل نحو أسبوعين لدى القائم بأعمال السفارة الجورجية في برلين على طريقة تعامل الحكومة الجورجية مع السفير الألماني.

وكان رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، اتهم فيشر بـ"التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، وذلك على خلفية الانتقادات العلنية المتكررة التي وجهها السفير لمسار الحكومة الجورجية الذي وصفه بـ"الاستبدادي". وتسبب حضور السفير لجلسات محاكمة معارضين سياسيين، بشكل خاص في استياء السلطات الجورجية، وهو ما دفع وزارة الخارجية الجورجية في العاصمة تبليسي إلى استدعائه إلى مقرها في نهاية سبتمبر الماضي.

وفي خريف عام 2024، أعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم فوزه في الانتخابات البرلمانية التي تصفها برلين بأنها مثيرة للجدل. وشهدت البلاد مظاهرات في تبليسي على وجه الخصوص ومدن جورجية أخرى في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الجورجي كوباخيدزه تعليق البند الدستوري الخاص بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي.