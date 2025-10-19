ألمانيا تستدعي سفيرها لدى جورجيا وسط تصاعد التوترات السياسية

أعلنت وزراة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، أنها استدعت سفيرها لدى جورجيا، بيتر فيشر، للتشاور، بعد أن أصبح عُرضة لانتقادات من جانب الحكومة الجورجية المؤيدة لروسيا.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إن القيادة الجورجية تهاجم منذ أشهر الاتحاد الأوروبي وألمانيا والسفير فيشر شخصيا".

وأوضحت أن استدعاء السفير يأتي للتشاور حول كيفية المضي قدما في ظل هذا الوضع المتأزم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الخلافات بين برلين وتبليسي، خاصة بعد أن أوقفت جورجيا عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ، كما تأتي بعد توترات متزايدة بين رئيس الحكومة الجورجية المؤيد لروسيا، إيراكلي كوباخيدزه، والسفير الألماني لدى جورجيا بيتر فيشر، الذي اتهمته السلطات الجورجية بالتدخل في الشئون الداخلية للبلاد.

وفي الشهر الماضي، استدعت وزارة الخارجية الجورجية السفير الألماني، متهمة إياه بمحاولة "الترويج لأجندة راديكالية داخل البلاد"، وحذرته من "التدخل في القضايا الداخلية لجورجيا".

ويأتي استدعاء السفير الألماني بعد أيام من تغريم وزارة الداخلية الجورجية وزيرة خارجية فنلندا، بسبب دعمها للمتظاهرين المشاركين في احتجاجات مؤيدة للاتحاد الأوروبي ومعارضة للحكومة الجورجية.