عمرو أديب: رؤية الرئيسين السيسي ومحمد بن زايد معا تبعث برسالة اطمئنان

شدد عمرو أديب، على أهمية زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لمصر وتحديدًا لمدينة العلمين.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الإمارات لعبت دورًا كبيرًا لدعم مصر على مدار التاريخ، مؤكدا أن المصريين يقدرون للغاية الرئيس الإماراتي.

وأوضح أن المصريين فخورون بما جرى وتحقق في الساحل الشمالي، حيث أصبح في صدارة المناطق السياحية بالمنطقة، مؤكدا أن الاحتفاء بالرئيس الإماراتي خلال زيارته لمصر أمر طبيعي.

ونوه بأن المشاهد التي التقطت لزيارة الرئيس الإماراتي بالعلمين مثلت دعاية كبيرة لهذه المنطقة، مؤكدا أن الشيخ محمد بن ايد يعشق وجوده في مصر وسواحلها.

وأكد أن الرئيس الإماراتي تواجد على أرضه ووسط شعبه، تمامًا هو الأمر عندما يُجري الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة إلى دولة الإمارات.

ونوه بأن العلاقة بين مصر والإمارات والمحبة المتبادلة تثير حالة من الاطمئنان، لا سيما أن الفترة الماضية شهدت ترديد الكثير من الشائعات حول مزاعم وجود خلافات لكن هذا الصيف الغاضب انتهى بحب وتعاون وصورة جيدة.

وشدد على أن رؤية الرئيسين السيسي ومحمد بن زايد معًا أمر يمثل فضلًا ونعمة، مؤكدا أن الرئيس الإماراتي دائمًا مهتم مصر ونهضتها وتنميتها وتقديم مختلف صنوف الدعم لها إدراكًا منه لقيمة مصر.

وشدد أديب على أن مظاهر الحب التي لوحظت خلال الزيارة ابتعلت كل الشائعات التي ترددها الأبواق المعروفة - في إشارة إلى جماعة الإخوان.