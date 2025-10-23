منتخب السيدات يخسر من غانا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

تلقى المنتخب الوطني للسيدات خسارة ثقيلة أمام ضيفه الغاني بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الذهاب من المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

افتتح المنتخب العاني التسجيل عن طريق دوريس بوادوا في الدقيقة 42، ثم أضافت ماري أمبونساه الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن تسجل جريس أسانتوا الهدف الثالث للبلاك ستارز في الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب حبيبة عصام، نجمة المنتخب الوطني، في الدقيقة 65 بعد حصولها على البطاقة الصفراء الثانية، ليتأكد غيابها عن مباراة الإياب، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أكرا الرياضي، في العاصمة الغانية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات للعام الثالث على التوالي، في فبراير 2026.