وزير باكستاني: تغير المناخ «إرهاب طبيعي» ضد البلاد

حذر وزير التغير المناخي الباكستاني مصدق مسعود مالك، اليوم الثلاثاء، من أن تغير المناخ أصبح يمثل شكلا من أشكال "الإرهاب الطبيعي" بالنسبة لباكستان، حيث تستمر الكوارث المناخية المتكررة في إلحاق خسائر اقتصادية وبشرية فادحة بالبلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، عن مالك قوله في كلمة أمام المؤتمر الباكستاني الرابع للمناخ 2026 بمدينة كراتشي، إنه بينما تحافظ باكستان على متوسط معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3-4%، فإن الفيضانات الدورية تمحو ما يقدر بنحو 7-10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعيق مكاسب التنمية.

وسلط الوزير، الضوء على العواقب الإنسانية الشديدة للفيضانات الأخيرة، مشيرًا إلى أن أكثر من 6000 شخص فقدوا حياتهم ونحو 40 مليون شخص نزحوا، من بينهم حوالي 20 مليون طفل توقفوا عن الدراسة.

وقال مالك، إن الكوارث المناخية تدفع السكان المهمشين إلى الفقر مرة أخرى وتقوض الاستقرار الاقتصادي والتعليم والتماسك الاجتماعي.

وانتقد الوزير الباكستاني، التقاعس العالمي تجاه تغير المناخ، قائلاً إن عددًا قليلاً من الدول يولد الجزء الأكبر من الانبعاثات الكربونية بينما تعاني الدول النامية من العواقب بشكل غير متناسب.