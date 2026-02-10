بريطانيا: ارتفاع مبيعات التجزئة بعد امتناع المستهلكين عن الإنفاق في عيد الميلاد

أظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا، أخيرا، في شهر يناير الماضي، بعد أن امتنع المستهلكون عن الإنفاق في عيد الميلاد في انتظار عروض العام الجديد.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، زاد إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي في يناير الماضي، متجاوزا متوسط النمو لمدة 12 شهرًا، والذي بلغ 2.3٪، حسبما أفاد اتحاد متاجرالتجزئة البريطاني وشركة "كيه ب إم جي".

وارتفعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 3.8٪ مقارنة بالعام السابق، بينما زادت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.7٪، أعلى من متوسط 12 شهرًا البالغ 1.1٪.

وارتفعت مبيعات المواد غير الغذائية المباشرة - في المتاجر - بنسبة 2٪ على أساس سنوي، وأيضا أعلى من متوسط 12 شهرًا البالغ 0.9٪.

كما زادت مبيعات السلع غير الغذائية عبر الإنترنت بنسبة 1.3٪، رغم أن هذا كان أقل من متوسط نمو 12 شهرًا البالغ 1.4٪.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد متاجر التجزئة البريطاني: "أفسح أداء ديسمبر الماضي الضعيف الطريق لشهر يناير الماضي، الأكثر إشراقًا حيث تسارعت مبيعات التجزئة".

وأضافت ديكنسون: "احجم العديد من المتسوقين عن الإنفاق في عيد الميلاد وانتظروا عروض يناير الماضي، حيث أظهر بداية العام الجديد أقوى نمو.. ولم يقتصر البحث عن الصفقات على الإنترنت، حيث أظهرت المبيعات داخل المتجر أعلى نمو لها في غضون أكثر من ستة أشهر".