الثلاثاء 10 فبراير 2026
صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 11:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 11:06 ص

سجلت الأسهم الروسية صعودا في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.18% ليصل إلى 2730.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.18% ليصل إلى 1107.76 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت موسكو (07:20 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.45% ليصل إلى 2738.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.45% ليصل إلى 1110.79 نقطة.

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 1.05 كوبيك ليصل إلى 11.154 روبل.

