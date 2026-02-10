صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت الأسهم الروسية صعودا في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.18% ليصل إلى 2730.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.18% ليصل إلى 1107.76 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت موسكو (07:20 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.45% ليصل إلى 2738.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.45% ليصل إلى 1110.79 نقطة.

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 1.05 كوبيك ليصل إلى 11.154 روبل.