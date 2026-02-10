صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

سجلت الأسهم الروسية صعودا في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.18% ليصل إلى 2730.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.18% ليصل إلى 1107.76 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت موسكو (07:20 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.45% ليصل إلى 2738.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.45% ليصل إلى 1110.79 نقطة.
ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 1.05 كوبيك ليصل إلى 11.154 روبل.